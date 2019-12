Draghi Bat, ultima vittoria del 2019 con il Panthers Rugby Team

Domenica 22 dicembre 2019 si è svolto il match tra ASD Draghi Bat e Panthers Rugby Team, ultimo del 2019, valevole per la 7°giornata di andata del Campionato di Rugby Puglia di Serie C 2019/2020.

L’ultimo match del 2019 ha il sapore del dèjà-vu per i Draghi: tra le fila dei Panthers milita, da questa stagione, Domenico Battaglia, flanker e coach dei Draghi fino alla passata stagione.

Dopo i saluti di rito, il match inizia con i Draghi che cercano sin da subito di superare la difesa avversaria, con azioni di attacco sia del pacchetto di mischia che dei trequarti.

Tuttavia, una leggerezza in fase difensiva da parte dei Draghi permetta ai Panthers di passare in vantaggio per 0 a 7.

I Draghi non ci stanno e grazie a un’azione di tutti gli avanti accorciano le distanze, con Savino Pilato che schiaccia la palla in meta, portandosi sul 5 a 0.

Terminato il primo tempo, le squadre tornano in campo più agguerrite che mai.

E’ ancora Pilato a segnare la meta del momentaneo vantaggio, portando i Draghi a condurre 10 a 7.

I mai domi Panthers riescono nuovamente a portarsi in vantaggio con una seconda meta che fissa il punteggio 10 a 12.

Quando tutto sembra perduto, è capitan Luigi Cassatella ad avere l’intuizione giusta e a schiacciare l’ovale in meta, portando i suoi Draghi a vincere il match per 15 a 12.

Il prossimo match dei Draghi sarà domenica 12 gennaio 2020 alle 14:30, allo Stadio della Vittoria a Bari, con le Tigri Bari.

Questi i 22 Draghi scesi in campo:

Sergio Valente, Luigi Cassatella, Savino Pilato, Tommaso Bombini, Giuseppe Martire, Gianluca Delvecchio, Francesco Lamacchia, Francesco Abbate, Silvio Belfiore, Luigi Iodice, Nicola Mascolo, Gianluca Santarsiere, Marco Lanotte, Luigi Lopopolo, Vincenzo Salerno, Mino Losciale, Sebastiano Carbone, Domenico Fabiano, Vito Evangelista, Enrico Iannucci, Ruggiero Iodice.