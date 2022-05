Triathlon della Disfida, bella festa dello sport a Barletta

Domenica 15 maggio 2022 a Barletta sulla litoranea Mennea si è celebrata una bella festa dello sport con lo svolgimento del Triathlon della Disfida organizzata da All Tri Sports Triathlon Team di Barletta con il patrocinio del Comune di Barletta e sotto egida della Federazione Italiana Triathlon.

In una giornata quasi estiva e con un mare in perfette condizioni, si sono radunati sul litorale circa 200 triatleti provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe per disputare una gara di triathlon sprint articolata nelle frazioni di nuoto (750 metri), bici (20 km) e corsa (5 km) svolte tutte in continuità e intervallate da spettacolari cambi di disciplina.

La gara maschile è stata vinta in poco più di un’ora dal giovane Marco Michele Viscoso (Minerva Roma) davanti ad Andrea Ribatti andriese, portacolori della squadra di casa All Tri Sports, appena rientrato da una competizione di Coppa Europa Junior, ed al veterano Michele Insalata (Otre). Tra le donne si è imposta Vanessa Lafronza del Cus Bari dinanzi a Rosa Rella (Acquamarina Palese) e a Chiara Morgese (Cus Bari). Alla gara e alla cerimonia di premiazione dei vincitori sono intervenuti il Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Triathlon, Antonio Tondi, e il delegato di Sport e Salute della provincia BAT Marcello De Gennaro.

A conferma del crescente interesse attorno al triathlon, multidisciplina sempre più praticata, vi è il consistente afflusso di pubblico accorso sulla litoranea Mennea ed egregiamente regolato dalla Polizia Municipale di Barletta e dai volontari della Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS). Ottima anche l’assistenza prestata sui percorsi di bici e corsa dai ciclisti della Off Road di Barletta e nella frazione nuoto dalle imbarcazioni dei soci della Lega Navale di Barletta, mentre l’assistenza sanitaria è stata garantita dagli Operatori Emergenza Radio di Barletta.

Soddisfazione e apprezzamento per l’organizzazione e la strutturazione dei percorsi sono stati espressi dai triatleti partecipanti alla competizione a testimonianza della naturale vocazione di Barletta e del litorale Mennea per ospitare eventi sportivi e di spettacolo di grande richiamo anche turistico.