È di Barletta la prima donna ad aver tagliato il traguardo durante la Maratona delle Cattedrali, il seguitissimo evento sportivo che si è tenuto domenica 8 maggio. La podista Teresa Lelario, tesserata con la running club di Raffaele Luciano di Torremaggiore, ha completato gli oltre 42 km della Maratona delle Cattedrali in 3 ore e 21 minuti.

Partita dalla sua Barletta, la Lelario e gli altri 450 concorrenti, hanno attraversato le strade di Trani, Bisceglie e Molfetta per poi giungere in piazza Vittorio Emanuele a Giovinazzo, luogo in cui è stato posto il traguardo. Non si tratta della prima vittoria per la 46enne barlettana: oltre a brillanti risultati ottenuti fuori regione, la Maratona delle Cattedrali è stata la 3 maratona vinta in Puglia come assoluta: tra queste è impossibile non citare la 6h ore di Putignano, dove con i suoi 72 km percorsi la Lerario detiene il record di tutte le edizioni.

«Ho partecipato a questa bellissima iniziativa - ha raccontato Teresa Lelario - come personale allenamento in vista di una gara di 100 km a cui parteciperò a breve. Nonostante non avessi mai corso in questa maratona, sapevo che il percorso non fosse per niente semplice. Questo mi ha spronato ancora di più a partecipare. Partita con la volontà di mantenere un passo di 4'30'', ho dovuto poi fare i conti con il maltempo. Subito dopo il ponte Lama di Bisceglie l'acquazzone ha reso tutto più complicato».

«Per 5/6 km ho corso bombardata da acqua, grandine e vento. È stato qui che ho iniziato a sentire la pesantezza, accentuata dal vento contrario che ha accompagnato noi partecipanti dalla partenza di Barletta all'arrivo a Giovinazzo».

Chilometro dopo chilometro, nonostante le difficoltà, la Lelario ha sempre corso, ben determinata a concludere la sua prima Maratona delle Cattedrali. A infonderle coraggio, oltre la sua sfida personale, la presenza di alcune persone in attesa di supportare i corridori nonostante il maltempo. Pioggia e vento che hanno reso difficile mantenere il ritmo, perché, come spiegato, anche quando ha smesso di piovere le gambe e i piedi erano troppo inzuppati per riuscire ad aumentare il passo.

«La cosa che mi è piaciuta molto di questa gara - ha continuato - è stata la partecipazione di molti stranieri. Credo che sia merito di Mariella Dileo che comunque ha portato molta gente dall'estero e che ha fatto conoscere la Puglia a tutto il mondo: c'erano persone provenienti addirittura da New York. È stata una bellissima edizione e averla vinta mi rende ancora più felice».

La numerose vittorie di Teresa Lelario non devono ingannare: in 16 anni di corsa la barlettana si è sempre allenata sola fino a marzo 2022, quando ha deciso di affidarsi all'allenatore toscano Vittorio Corvani.

«Non sono - ci tiene a sottolineare la 46enne - una podista di professione. Lo faccio perché mi piace, perché mi fa star bene e perché spero sempre di stimolare gli altri a praticare sport. Io non vivo di questo ma ho un lavoro, una famiglia e un cane e svolgo sia la professione di addestratrice di cani che di contabile in un'azienda. Per me allenarmi è un sacrificio, ma lo faccio con piacere».

Non si sbilancia sulla sua immimente ultra: «Raggiunto un obiettivo - ha concluso - ce ne devono essere per forza degli altri per continuare a star bene e per fare quello che ti piace nel migliore dei modi. Questo non vale solo nello sport, ma nella vita in genere».