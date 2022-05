Luca Parisi da Roma, ha impiegato 2 ore 33 minuti e una manciata di secondi per percorrere gli oltre 42 chilometri della Maratona delle Cattedrali. Partita da Barletta, un po’ in sordina rispetto alle edizioni passate, la gara si è snodata, come ormai è noto, attraverso le strade di Trani, Bisceglie e Molfetta, per giungere in piazza Vittorio Emanuele a Giovinazzo, dove è stato posto il traguardo. Circa mille gli iscritti alla corsa, ma sono stati 450 i partenti sia della maratona che della mezza maratona che ha preso il via a Bisceglie. Tra cui un manipolo di stranieri, il primo dei quali a tagliere il traguardo è stato un newyorkese. La prima delle donne ha coperto la distanza in 3 ore e 21 minuti. La gara è stata più «lenta» del solito a causa della pioggia e grandine caduta sui corridori nel tratto tra Bisceglie e Molfetta. Ma come sempre è stata una festa. La maratona è per tutte le età, la vera sfida è raggiungere il traguardo con le proprie forze e con il proprio passo, e per tutti, diversamente da altri sport sono sempre riservati applausi e incitamento.