Ginnastica ritmica: Raffaella Caporusso convocata per l’allenamento Nazionale di Folgaria

Primarie, superati i 1300 votanti: si sceglie tra Carmine Doronzo e Francesco Mazzola

Si stanno svolgendo in queste ore le primarie di Barletta. Da questa mattina alle 9 è possibile esprimere la propria preferenza per Carmine Doronzo e Francesco Mazzola: sono loro a contendersi la candidatura a primo cittadino per la coalizione "Alternativa per Barletta".