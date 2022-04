Teakwondo, pioggia di medaglie per il Team Italia di Giuseppe Lanotte

Due ori e 5 bronzi. Questo è il soddisfacente bottino conquistato dagli atleti del Team Italia, che hanno partecipato ai campionati europei di Teakwondo Itf in Croazia a Porec. Sette medaglie conquistate dai ragazzi della Fitsport, allenati da Giuseppe Lanotte. Oro per Afrim Qokaj nelle forme V Dan Veteran e per Davide Piazzolla nello Sparring+ 60 kg Children. Due bronzi per Angela Dibenedetto nelle forme I Dan Children e nello Sparring - 45 kg Children. Ed ancora due bronzi per Ruggiero Grimaldi nelle forme I - II Gup Children e nello Sparring - 45 kg Children. Terzo gradino del podio, infine, anche per la squadra femminile Juniores nel Self defence.

«Dopo 3 anni di stop dalla gare internazionali i risultati sono stati ottimi per i nostri atleti – commenta il presidente della Federazione Italiana di Taekwondo Itf, Ruggiero Lanotte -. Adesso si punta a Rimini 2023 per il nuovo campionato Europeo e a migliorare il Team, allargando la rosa degli atleti impegnati in questa competizione».

Oltre ai risultati agonistici lo staff azzurro ha ottenuto la promozione a Master VII dan per Giuseppe Lanotte e la riconferma del mandato di vice presidente Europeo per il Master Ruggiero Lanotte per altri 4 anni, grazie al buon lavoro svolto dal 2016 fino ad oggi. Il prossimo appuntamento è in programma a Molfetta, il 15 maggio, per un Open Nazionale. Allo stesso tempo si iniziano a programmare le trasferte internazionali per poter riprendere il percorso che è stato bloccato nel 2020, quando i migliori atleti della Fitsport partecipavano alle gare Ranking in giro per l’Europa.

“Il nostro auspicio – conclude Ruggiero Lanotte - è che si possa riprendere l’attività in modalità normale e che i nostri amici Ucraini e Russi possano presto trovare la pace e riprendere a partecipare alle competizioni internazionali”.