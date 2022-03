Tennistavolo: in serie C1 l'ASI Barletta s'impone a Castellana Grotte

Nello scorso week - end si è disputato il penultimo turno dell'attività agonistica a squadre (sia a livello nazionale che regionale), sotto l'egida inappuntabile della Federazione Italiana Tennistavolo (FITET). Due vittorie ed una sconfitta: è stato questo il confortante bilancio delle due compagini facenti capo alla Polisportiva Dilettantistica ASI Barletta 1981 e militanti in Campionati a Squadre di differente livello. Priorità doverosa alla squadra barlettana partecipante al Campionato Nazionale di Serie C1 (girone P) che, sovvertendo ogni pronostico, e' riuscita nell' impresa di espugnare il " campo minato" dell'A.S.D. Fiaccola Castellana Grotte (una delle formazioni piu' competitive e terza forza di questo avvincenteCampionato Nazionale) con lo score di 5 a 4, al termine di un match tanto entusiasmante quanto combattuto. Due punti sono stati "firmati" da Giacomo Dicataldo (in una condizione piu' che gratificante), due vittorie sono state conseguite da Giuseppe Memeo ( rientrato tra le fila della formazione barlettana dopo tre anni di stop) ed un'inattesa affermazione e' stata conseguita dal Presidente ( tornato all'agonismo "full time" nella corrente stagione).La brillante e sorprendente vittoria dell'ASI Barletta 1981 in terra castellanese ha conferito innegabile lustro ad un sodalizio, quello barlettano, ininterrottamente presente sul palcoscenico agonistico nazionale da ben 40 anni ma non ha mutato la posizione in classifica del team ASI che occupa il gradino più basso. Questa affermazione, tanto prestigiosa quanto imprevedibile, ha restituito fiducia ad un organico che, per la prima volta nella corrente stagione agonistica, ha messo in mostra il suo effettivo potenziale tecnico, un potenziale che potrebbe dispensare altre sorprese fino al termine della regular season.

Com'è noto, gli impegni agonistici della Polisportiva Dilettantistica ASI Barletta 1981 non sono limitati al solo palcoscenico nazionale. In ambito regionale, per la precisione nel Campionato Regionale di Serie D2, il team ASI Virtus Barletta 1981 ha preso parte al penultimo concentramento,svoltosi nella città di Foggia. Nel girone A del Campionato Regionale or ora menzionato la squadra barlettana è stata costretta ad un 'onorevole resa contro l'A.S.D. T.T. Foggia Salumeria Bucci per 2 a 4.

Un punto è stato realizzato da un rigenerato Antonio Arbues ed un'altra affermazione porta la firma di Giuseppe Dipace (atleta in evidente crescita tecnico - tattica).Degna di menzione anche la prestazione offerta da Savino Marino. Nel secondo match di questa giornata (la penultima della stagione regolare), l'ASI Virtus Barletta 1981 ha prevalso, con innegabile merito,sull'ASD Reale Mutua Foggia con il punteggio di 4 a 2. Match winner è stato il già citato Antonio Arbues, mirabilmente supportato da Giuseppe Dipace e da Savino Marino, autori di due affermazioni di fondamentale importanza per il successo finale.

Grazie a questa brillante vittoria il team targato ASI ha consolidato la sesta posizione in classifica, risultato più che dignitoso per una compagine alla sua prima esperienza agonistica.

Prosegue, senza sosta, l'attività formativa del sodalizio pongistico barlettano. E sono sempre piu' incoraggianti i progressi tecnici registrati dalle " giovani racchette" Angelo Rizzi, Michele Digiovanni, Michelangelo Rizzi e Leonardo Todisco.Nonostante il reiterato ed inammissibile atteggiamento di totale indifferenza da parte delle locali istituzioni, la formazione delle giovani continua ad essere l'obiettivo prioritario di una societa' sportiva dilettantistica di tennistavolo, quella denominata ASI, tra le piu' anziane del panorama pongistico nazionale.

L'indecifrabile e persistente inadempienza delle istituzioni èuna mesta realtà con la quale il club barlettano ha imparato a confrontarsi ma dinanzi alla quale giammai isserà bandiera bianca.