Rugby, per i Draghi BAT vittoria al cardiopalma contro Appia Rugby Brindisi

Domenica 31 ottobre 2021 si è svolto a Barletta il match tra Draghi Bat Rugby e Appia Rugby Brindisi, valevole per la 3° giornata di campionato.

I Draghi, dopo la sconfitta subita nel turno precedente, si presentano in campo con la voglia di riscatto, ma i rivali dell’Appia non sembrano essere d’accordo.

Il match parte subito in salita per i nostri, che, nonostante le varie azioni di attacco messe in atto, subiscono 2 mete, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 3 a 12.

Coach Curci non ci sta e sprona i suoi ragazzi a giocare il secondo tempo al massimo delle potenzialità, senza tener conto del risultato parziale.

Nonostante tutto l’Appia si porta ancora avanti grazie a un calcio di punizione, con il punteggio di 3 a 15.

Tuttavia, i rugbisti della sesta provincia continuano a sfornare nuove azioni di gioco che in breve tempo portano alla realizzazione di 2 mete, schiacciate in area da Antonio Cassinese e Vito Evangelista.

Il risultato è fermo sul 13 a 15 a pochi minuti dallo scadere del tempo regolamentare.

Grazie a una punizione messa a segno tra i pali da Francesco Cavalliere, i Draghi superano l’Appia ed escono vittoriosi con il punteggio di 16 a 15, riscattando un primo tempo giocato sottotono.

Dopo 3 giornate, la classifica generale vede i Draghi al secondo posto con 9 punti.

I convocati per questo match sono stati: Emanuele Barracchia, Luigi Cassatella, Sergio Valente, Francesco Cavalliere, Giuseppe Martire, Gilberto Santo, Renato Pasquale, Riccardo Parziale, Francesco Abbate, Silvio Belfiore, Vincenzo Salerno, Francesco Lamacchia, Gianluca Santarsiere, Marco Lanotte, Luigi Iodice, Domenico Fabiano, Francesco Pellegrino, Vito Evangelista, Mattia Papagni, Antonio Cassinese, Michele Tursi, Tommaso Bombini.

Il prossimo match sarà domenica 14 novembre alle 14:30 in trasferta, e vedrà i Draghi incontrare il Corato Rugby.