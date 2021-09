Canottaggio, ai Mondiali in Portogallo Chisena e Rizzi della Lega Navale Barletta

Federica Chisena e Nicola Michele Rizzi del gruppo di canottaggio della Lega Navale Italiana sezione Barletta gareggeranno domani in Portogallo al World Rowing Beach sprint finals.

Le due medaglie d'oro ai Campionati italiani di beach sprint disputati dal 10 al 12 settembre a Barletta sono pronti a rappresentare, insieme ad altri sportivi, l'Italia intera. A questo si aggiunge il compito di portare alta la bandiera della sezione di Barletta della Lega Navale Italiana, che desidera esprimere un grande in bocca al lupo ai due giovanissimi: “Abbraccio forte Federica e Nicola. Rivolgo a loro e alle due famiglie un grosso augurio – a dichiararlo è Giuseppe Gammarota, presidente della Lega Navale Italiana sezione Barletta. Insieme ai soci e a tutta la cittadinanza faremo il tifo per questi due splendidi ragazzi, che già in occasione dei Campionati italiani hanno regalato grandi emozioni”.

Saliti sul podio più alto nel doppio mix nella categoria junior ai Campionati italiani di Coastal rowing e beach sprint, Federica Chisena e Nicola Michele Rizzi hanno ottenuto l’accesso diretto al Campionato del Mondo in programma domani, 24 settembre, a Oeiras in Portogallo. Ad accompagnarli Roberto Pio Rizzi, presidente del Comitato Organizzativo Campionati Italiani e del Comitato regionale F.I.C. Puglia e Basilicata.

Il programma del World Rowing Beach sprint finals prevede per venerdì 24 l’inizio dei time trials alle 9.00, con i vari round che andranno avanti fino all’ultima partenza prevista per le 17.15; sabato 25 dalle ore 10 alle ore 11.40 ultimi round e poi dalle 12.20 avranno inizio i quarti di finali, a seguire semifinali e finali. Domenica 26, infine, dalle 11.10 ultima tornata di finali.

“Siamo fieri del percorso e della tenacia che Federica e Nicola hanno dimostrato in questi mesi di duro allenamento – conclude il presidente Giuseppe Gammarota. Qualunque sarà il risultato, noi della Lega Navale Italiana Barletta, saremo pronti a far festa al loro ritorno. Forza ragazzi! Forza azzurri”.