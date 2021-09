Il GS AVIS Barletta vince la finale nazionale Serie A Bronzo a Torino

Terza dose di vaccino antiCovid: dal 20 settembre al via in Puglia coi pazienti fragili

Lunedì 20 inizierà in Puglia, come disposto dal Ministero della Salute e come previsto dalla circolare regionale, la somministrazione delle terze dosi del vaccino antiCovid per alcune categorie di pazienti con fragilità, ovvero nei soggetti sottoposti a trapianto