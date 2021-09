Mennea Day a Barletta: due iniziative collaterali

Mennea Day a Barletta: per le iniziative collaterali al nutrito e ricco programma di attività sportive 2021, ecco due momenti extra di grande impatto emozionale nell’amarcord per la Freccia del Sud.

Stamattina, giovedì 9 settembre alle 12, torneranno i colori del Gruppo Sportivo Avis Barletta sullo storico “pistino” a tre corsie nel cortile di quella scuola dove il giovane studente di ragioneria Pietro Mennea iniziò negli Anni Sessanta la sua carriera sportiva di velocista sotto la guida dell’insegnante di educazione fisica e suo scopritore prof. Alberto Autorino.

E’ infatti l’unico impianto tuttora esistente (e resistente) a documentare in concreto un luogo-simbolo nella vita di quel ragazzo destinato a diventare la Freccia del Sud restando nella storia dello Sport di tutti i tempi col record mondiale sui 200 metri stabilito a Città del Messico il 12 settembre 1979 e destinato a durare fino al 1996 per diciassette anni come tuttora imbattuto record europeo nella categoria. Impianto rimasto pressoché identico e che rischiava il degrado nell’oblio di tanti: quando la comunità scolastica del liceo scientifico Cafiero (che ne gestisce la struttura scolastica come sede staccata) ne decise il restyling dipingendo con i colori della bandiera italiana le tre corsie, come oggi appaiono anche all’occhio più distratto e curioso dal cancello laterale di viale Marconi.

Ecco perché è stata favorevolmente accolta l’idea avanzata dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (ed approvata dal direttore tecnico Eusebio Haliti, con relativa autorizzazione dell’attuale dirigenza scolastica) di alcune prove di allenamento su questo “pistino” dove, stamattina a mezzogiorno, cinque ragazzi, appena un pò più giovani di Pietro Mennea all’epoca, si ritroveranno per allenarsi proprio lì.

Il quintetto è stato infatti selezionato da Mimmo Ostuni e Pietro Corcella dello staff tra i giovanissimi (dai sei ai tredici anni della categoria esordienti) che nel pomeriggio di sabato 11 settembre, saranno impegnati come piccoli atleti del futuro nel "Trofeo il Piccolo Pietro": bellissima festa che vedrà i protagonisti sfidarsi sulla distanza dei cinquanta metri proprio nei giardini antistanti il Castello Svevo su un tappeto simile a una pista allestito per l'occasione.

IL TRIBUTO AL BUSTO DI PIETRO MENNEA nell’atrio della Stazione ferroviaria con ingresso da piazza Conteduca sarà il secondo momento delle iniziative collaterali al Mennea Day e si svolgerà sabato mattina dalle 11 alle 12 con la libera partecipazione della cittadinanza per un omaggio simbolico quanto onorifico.

Il busto, realizzato dallo scultore Paolo Desario, fu donato dal Lions Club Barletta Host venerdì 21 marzo 2014 nel primo anniversario della scomparsa, posizionato in un luogo-simbolo di grande visibilità fra partenze ed arrivi di gente in viaggio, come accadeva per le sue vittoriose trasferte al Campione.

L’iniziativa viene promossa e sostenuta dal Gruppo pubblico Facebook BARLETTA PER PIETRO MENNEA OFFICIAL FAN CLUB (427 membri).