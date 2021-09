Una carovana di bambini, ragazzi, genitori, nonni ed amici hanno entusiasmato e rallegrato il primo pomeriggio estivo settembrino.

"Benvenuti in una zona della città che dovrebbe essere rivalutata, valorizzata e vissuta in maniera più partecipativa dai residenti": con queste parole i presentatori Raffy Lionetti e Claudio Berardi hanno dato il via ad uno degli eventi più riusciti in questa estate barlettana 2021.

Con la tappa nel parco dell'Umanità tenutasi il primo settembre 2021 si sono conclusi gli eventi di Orienteering nell'ambito dell'estate barlettana 2021 "Si va in scena". La manifestazione ha suscitato particolare interesse tra la popolazione locale determinando una crescente partecipazione agli eventi. Costante la presenza degli alunni della scuola secondaria di primo grado "Ettore Fieramosca " e dell'istituto comprensivo "Musti-Dimiccoli". Un tripudio di colori, musica, sport e divertimento: era questa l'atmosfera che si respirava al parco dell'Umanità. Numerosi gli iscritti ma tanti anche i cittadini che si sono approcciati all'orienteering in occasione dell'evento. "Non ci aspettavamo questa massiccia partecipazione da parte dei barlettani. - afferma Luigi Laricchia, presidente dell'asd orienteering Academy Puglia - È stato entusiasmante vedere giocare insieme ed interagire bambini di varie età. Inoltre, il coinvolgimento anche degli adulti, ha permesso ai bambini di trascorrere del tempo di qualità con i propri genitori."