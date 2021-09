Trail & Trekking "Battaglia di Annibale": da Canne al via la seconda edizione

Novità 2021: al Trail vero e proprio da 15 Km, si affiancherà quest’anno una Eco TREKKING da 10 Km.

Torna la manifestazione fra sport e natura con percorsi adatti a runner e camminatori. Con partenza dalla Cittadella di Canne, la gara attraverserà lo splendido scenario della piana di Canne della Battaglia, in agro di Barletta, tra rovine di epoca romana, menhir, mura e fontane medievali, masserie, casolari e costeggerà le sponde del fiume Ofanto attraverso immense distese di vigne, frutteti e uliveti.

Domenica 5 settembre 2021, start gara ore 9,00

TRAIL: gara agonistica di 15 km

TREKKING: camminata non competitiva di 10 km

La manifestazione rispetterà rigidamente tutti i protocolli in vigore per il contenimento del Covid-19: distanziamento, verifica della temperatura e tutte quelle procedure indicate nelle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per tutti i dettagli www.sport.governo.it). È obbligatorio indossare la mascherina per i primi 500 mt ed in tutte le operazioni iniziali e successive alla gara.

DUE PERCORSI

La seconda edizione de Trail della Battaglia di Annibale propone una grande novità proprio nei percorsi. Alla confermatissima Trail Running da 15 Km si affiancherà quest’anno una Eco Walking da 10 Km .

Il trail si snoderà su un tracciato con un dislivello positivo D180+ per runner abituati a queste distanze provenienti da tutta la regione . Chi invece vorrà semplicemente godere di una bella giornata in natura, potrà ammirare lo scenario mozzafiato dalla Cittadella di Canne.

CONSEGNA PETTORALI Il pettorale potrà essere ritirato sabato 03.09.21 presso la sede della Barletta Sportiva dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle 17.00 alle 21.00 e Domenica 05. 09.21 presso la Cittadella di Canne dalle ore 7.00.

Tutti verranno sensibilizzati non solo sul rispetto delle normative anti Covid, ma anche sulla tutela dell’ambiente circostante attraverso comportamenti consoni ad un ecosistema bellissimo e da preservare. Entrambe le gare saranno in autosufficienza. Naturalmente, nelle fasi pre e post evento si procederà con tutte le attenzioni che in questi mesi sono divenute consuetudine come la misurazione della temperatura, la segnalazione degli appositi spazi da occupare ed i percorsi da seguire per evitare assembramenti.

I VOLONTARI E GLI SPONSOR

A rendere possibile la seconda edizione del TRAIL & TREKKING DELLA BATTAGLIA DI ANNIBALE sarà, oltre all’organizzazione della Barletta Sportiva , un vero e proprio esercito di volontari che garantiranno il perfetto funzionamento di tutti i servizi necessari allo svolgimento. A fornire il personale necessario saranno:

AVIS BARLETTA

LE MANI DEL SOCCORSO

FARE & AMBIENTE

ASD OFFROAD BARLETTA

punti fermi imprescindibili anche per l’organizzazione della gara. Doveroso infine un ringraziamento anche ai partner e ai fornitori ufficiali che sostengono la Barletta Sportiva : in primis

Autocity Bat, che con la consolidata professionalità che abitualmente dedica alla propria clientela, sarà partecipe con le sue vetture aziendali.

Charmelle, che con la realizzazione dei costumi d'epoca, colorirà l'affascinante e storico territorio.

ASD OFFROAD BARLETTA, pronti a partire come apripista e assistenza gara.

Ruggiero CLOTHING, partnership dell'evento con la sua competenza e professionalità in campo di abbigliamento.

IL FORNAIO DEI MULINI VECCHI, nelle persone di Vincenzo PAOLILLO e sua figlia Maddalena, assicureranno un genuino ristoro, con fragranti taralli Pugliesi, realizzati secondo ricetta tradizionale.

SPORT & SHOES BARLETTA, con Michele e Grazia Bruno che metteranno a disposizione per i vincitori, i migliori capi di abbigliamento sportivo.

Cresce l’attesa per un evento che consentirà a numerosi appassionati di godere della bellezza del percorso.