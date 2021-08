Orienteering "TiSfida a Barletta", torna l'evento nel parco dell'Umanità

Ritorna l’evento “Orienteering TiSfida a Barletta” il primo settembre presso il Parco dell'Umanità, una competizione senza competizione.

Dopo l'appuntamento in Villa Bonelli, ritorna la carovana della caccia al tesoro in un luogo per molto tempo bistrattato ma con un grande potenziale che per un giorno vedrà riunirsi ragazzi famiglie e studenti. Una vera è propria caccia al tesoro che unisce sport ambiente salute e sociale in un' unica disciplina.

Un evento esclusivo che vedrà per la prima volta esibirsi all' interno del parco dell'Umanità, che mira a creare un clima di inclusione e partecipazione collettiva, una gara dove sono previsti solo vincitori. L’evento, aperto alla cittadinanza e dall’ingresso completamente gratuito previa prenotazione al 3282825450.

Orienteering TiSfida a Barletta” è patrocinato dal Comune di Barletta all'interno del cartellone estivo 2021 "Si va in scena".