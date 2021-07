Orienteering, appuntamento in Villa Bonelli

Tutto pronto per l'Orienteering lunedì 26 luglio ore 19 presso villa Bonelli.

All'interno degli eventi estivi "Si va in scena", l'associazione "Asd Orienteering Academy Puglia" organizzerà la manifestazione sportiva "Barletta TiSfida all'Orienteering" puntando anche alla valorizzazione di Villa Bonelli quale bene comunale da custodire.

L’orienteering ha infatti tutti i connotati di sport eco-sostenibile, punta alla crescita sociale attraverso lo sport, ed alla valorizzazione della cultura ambientale-storica-architettonica. Trattasi di una "corsa orientamento", che consiste cioè nel completare un percorso – riportato su apposita mappa - nel minor tempo possibile, e quindi nell’individuare il tragitto più veloce. La corsa orientamento è uno sport per tutti considerando il fatto che ci sono percorsi studiati per ogni categoria (dai meno ai più esperti) e per ogni età (dai 3 ai 90 anni).

In questo sport si uniscono dunque capacità atletiche e capacità analitiche, realizzando l’antico motto "mens sana in corpore sano".

La manifestazione prevede la partecipazione gratuita di bimbi, ragazzi ed adulti proprio per creare un momento di condivisione famigliare, il tutto sotto la preziosa supervisione dei GSA (Gruppo Servizi Associati).

Tante le associazioni e le famiglie che hanno già confermato la propria presenza, tra cui i ragazzi della confraternita "Misericordia", gli alunni della scuola media "Ettore Fieramosca" e dell'istituto comprensivo "Musti-Dimiccoli", i bimbi dell'oratorio della Chiesa San Paolo, gli anziani dell'Oasi della terza età.

Noi siamo pronti. E voi? Ci vediamo lunedì 26 luglio ore 19 a Villa Bonelli!

Per ulteriori info e prenotazioni gratuite, mandare un messaggio WhatsApp al 3282825450