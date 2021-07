Per la sesta volta di fila, il Comune di Barletta propone come fiore all’occhiello all’intera regione Puglia l’evento sportivo “Orienteering TiSfida a Barletta”, una vera e propria festa dello sport e del sociale, da realizzarsi in due giornate: il 26 luglio presso Villa Bonelli (via Canosa) ed il 1° settembre al Parco dell’Umanità (via Barberini), con inizio alle ore 19:00.

L’obiettivo della manifestazione “Orienteering TiSfida a Barletta” è quello di comunicare valori, emozioni, attraverso l’aggregazione sociale che lo sport sa creare, e mira a valorizzare il patrimonio storico-culturale e le tradizioni del nostro territorio, dando dunque all’evento un connotato storico/culturale/sociale/sportivo.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Barletta e rientra all’interno dell’Estate Barlettana 2021 dal titolo “Si va in scena”.

Con l’Orienteering qualsiasi ambiente o territorio cartografato si trasforma in una palestra a cielo aperto, in un’aula didattica; infatti lo strumento di questo gioco sportivo è la mappa cioè la rappresentazione ridotta e simbolica a colori della realtà.

L’ORIENTEERING è un’attività ludico sportiva che si può svolgere a livello competitivo o di semplice escursionismo. Consiste nel muoversi sul terreno, alla ricerca di punti di controllo, in gergo “lanterne”, opportunamente collocati nel territorio, mediante l’uso di una mappa e di una bussola ed il supporto di strumenti culturali quali la capacità di lettura approfondita della carta e l’uso intelligente di tecniche e tattiche di avanzamento e di navigazione.

All’impegno fisico di vario grado, si accompagna sempre un’intensa attività cognitiva.

Si tratta di un’attività formativa e divertente, nella quale la gratificazione deriva più dal fatto di aver in ogni modo completato il percorso e vinto la sfida con il bosco o con il centro storico, che dal mero risultato di classifica.

Lo sport-orientamento è, per eccellenza, lo sport della ( nella) natura. I propri impianti sportivi sono l’AMBIENTE così come si presenta, sia esso di pianura, di montagna, di città. Le carte topografiche, che rappresentano fedelmente il territorio nel quale chi partecipa alle gare si muove, vengono definite PALESTRE VERDI.

L’Orienteering è per eccellenza la disciplina sportiva che avvicina l’uomo alla natura, al suo rispetto, ed alla riscoperta del proprio territorio.

Piacere di una attività intellettiva oltre che fisica: questo è l'orienteering. Provare per credere!

Per ulteriori info e per potersi iscrivere gratuitamente oltre a rimanere aggiornati sull’evento, seguite la pagina Facebook https://www.facebook.com/orienteeringacademypuglia , dove è stato pubblicato il modulo di adesione agli eventi.