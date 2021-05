Titolo italiano per Teresa Lelario alla 100 km del Passatore

L' atleta Teresa Lelario è Campionessa Italiana categoria SF45 alla 100 km del Passatore. La podista 45enne ha registrato un tempo di 9 ore e 49 minuti: 9° donna e 64° assoluta al debutto nella 100 km.

Un esempio della forza, della dedizione e dello spirito di sacrificio delle donne che praticano sport e che sono anche mogli, mamme e lavoratrici. L' edizione 2021 della "100 km del Passatore" è stata un'edizione speciale, rivisitata, perchè si è gareggiato all'interno dell'autodromo di Imola. Gli organizzatori hanno preferito cambiare percorso scegliendo l'autodromo per consentire lo svolgimento della gara nel rispetto dei protocolli anticovid.

I 21 giri dell'autodromo hanno messo a dura prova le gambe degli ultramaratoneti che hanno dovuto affrontare le asperità del percorso ad ogni giro con l'avanzare dei chilometri e della stanchezza".

Un'edizione memorabile che ha portato a rimpiangere il percorso tradizionale da Firenze a Faenza.

Per Teresa Lelario, originaria di Barletta, tesserata per l'ASD Running Club Torremaggiore il Passatore è stato il debutto nella 100 km, dopo aver corso due settimane fa "la 6 ore Coratina" (67, 700 km). Un risultato prestigioso per un'atleta di una semplicità unica, una donna forte, moglie, mamma e anche lavoratrice che corre con e per passione, si diverte e vince.

La special edition del Campionato Italiano 100 km su strada assoluto e master FIDAL si è svolta nella giornata del 22 maggio, con partenza alle 10,00, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una corsa promossa ed organizzata dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme all’omonima Società del Passatore, Uoei, Csen e Cai.