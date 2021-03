Gladiator Gym, al via progetto sportivo all'aperto "Camping Gladiator Gym"

La Gladiator Gym riparte in sicurezza al Centro sportivo LIG con un progetto chiamato "Camping Gladiator Gym", in totale sicurezza in collaborazione con l'ente di sicurezza sul lavoro S. I. C. U. R. A. L. A, con normative per contrastare la diffusione del virus nelle discipline sportive.

La Gladiator Gym prende il nome dal prima atleta e ora maestro Domenico Dipaola, progetto abbracciato dal dott Michele Di Benedetto che ha pensato di creare un camping all'aperto per la sicurezza di tutti gli atleti, in cui verranno svolte le varie discipline marziali con tutti i collaboratori della palestra Gladiator Gym: ci sarà la preparazione atletica con l'istruttore Antonio Delvecchio, la pugilistica con il maestro federale Antonio Cinieri, la campionessa europea di judo e bjj nata è cresciuta in Brasile, la madre patria del bjj, la kickboxing, il k1 e la muay Thai seguita dal maestro Domenico Dipaola in collaborazione con l'ente sportivo Opes, responsabili nella B. A. T i fratelli Ruggiero e Giuseppe Lanotte della palestra Federico II, con l'intento di aiutare i giovani a ripartire in totale sicurezza.