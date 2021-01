Sport e Covid, allenamenti sulla litoranea di ponente con la Gladiator Gym

Lo sport non si ferma con la GLADIATOR Gym.

In questo periodo in cui le palestre sono costrette a restare chiuse a causa del Covid, la Gladiator Gym con il suo personal trainer Antonio Delvecchio è pronta a rimettere tutti in forma dopo le feste!

Gli Allenamenti sono individuali, su prenotazione; allenamenti della durata di un' ora personalizzati in base alle esigenze del cliente, che vengono svolti presso la litoranea Pietro Mennea.

È ora di rimettersi in forma!