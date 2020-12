Ospedale "Dimiccoli" e da campo, carenze igienico-sanitarie: segnalazioni di pazienti e personale

Giungono all'attenzione della nostra Redazione segnalazioni da parte di utenti e personale di disservizi e seri problemi igienico-sanitari nell'ospedale di Barletta, inclusa la nuova postazione medica avanzata allestita con tende all'esterno. Riportiamo di seguito quanto riferito, affinché si possa possa rimedio quanto prima.



"Nonostante il prodigarsi e la pubblicità offerta dai politici per l'impianto di tende della marina militare nei pressi dell'ospedale di Barletta per l'assistenza dei pazienti covid, esprimo gravissima carenza igienica per i bagni chimici mai ripuliti e per le norme elementari di igiene dovute alla mancanza di acqua anche soltanto per il lavaggio delle mani dopo aver usato il bagno. I pazienti vivono uno stato di grave esposizione ad infezioni aggiunte per questa scarsezza. Eppure non dovrebbe esserci il sostegno attivo delle norme igieniche elementari tanto sponsorizzate?

Non ci si può lavare le mani, il volto, non c'è acqua corrente nè bagni igienizzati.... Eppure si utilizzano molte risorse pubbliche e grandi paroloni...



Vorremmo condividere questa esperienza con chi ha autorità. Non è soltanto una questione di letti, medici e personale ma è una questione di umanità. E non siamo nel terzo mondo, per fortuna l'acqua è una risorsa che abbiamo, ma i pazienti ricoverati non ne conoscono il colore e non c'è modo di vivere senza potersi neanche lavare le mani da giorni", denuncia un paziente.





"Al Dimiccoli di Barletta sono giorni che mancano le divise monouso, usa e getta, per lavorare in sicurezza. Iniziano a mancare altri dispositivi tipo mascherine FFP2 e FFP3.

Ci date una mano pubblicando queste notizie? Date una mano ai sanitari che aiutano tutti, aiutate anche noi, chissà la Direzione generale della ASL si sveglia. ", ci scrive una operatrice sanitaria.