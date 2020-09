Cancello in via Medaglie d'Oro, nessuna risposta dall'Amministrazione

Sindaco Cannito... Se ci sei batti un colpo.

È una farsa.

Che i cittadini a Barletta non hanno "potere" è cosa arcinota ma almeno si vorrebbe che la buona decenza che sta nel "rispondere" venga rispettata almeno da chi, in qualità di Sindaco, dovrebbe essere il primo tutore della serietà della Amministrazione.

Purtroppo però, le cronache da Palazzo di Città ci restituiscono un Sindaco che, inconsapevole degli accadimenti e oberato da troppe deleghe, dimentica le telefonate, le mail, gli articoli sulla Gazzetta, con cui un nutrito gruppo di cittadini firmatari ha richiesto da oltre un anno, al Sindaco Cannito e all'assessore competente geom. Luigi Calabrese, di fornire spiegazioni sulla legittimità del cancello posto in Via della Pace / Via delle Medaglie D'oro aspettando una risposta fiduciosi, per come era stato garantito, ma invano.

SINDACO le diciamo subito che di essere presi in giro qui nessuno ha proprio più voglia.

Sappiamo e capiamo il suo impegno a trovare giornalmente nuovi equilibri per prolungare la vita del suo mandato, ma sicuramente questo serve a fare di un Sindaco un politico mestierante ma non un buon sindaco.

Per questo occorrono altre doti quali ascolto, rispetto e giusta comunicazione. Rispondere alle domande che i Cittadini Le rivolgono non è un vezzo o voler fare un favore per raccattare applausi o consensi. È questione, sempre, di Buona Educazione e, in questo caso, di un suo preciso dovere.

SINDACO il contrario di decenza è indecenza. Ne circola abbastanza di questi tempi per aggiungerne altra.

Le sembra poco? Ci pensi e ci risponda. Grazie.