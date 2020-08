"Buongiorno, da Barletta vi segnalo e invio foto circa le condizioni indecenti- è dire poco - in cui versa il marciapiede in via Pirandello - nel tratto verso viale L. da Vinci. Le radici degli alberi hanno sconnesso tutto! Neanche a Pompei dove ci sono gli scavi archeologici sono così malridotte le cose!

I pedoni in via Pirandello su quel marciapiede non possono camminare e anche sulla strada le radici degli alberi sconnettono il manto stradale! VA MESSO IN SICUREZZA TUTTO RAPIDAMENTE!". Effettivamente, come segnalato dal lettore, la situazione di pericolo esiste da diversi anni ma finora nessun intervento di manutenzione per ripristinare la dovuta sicurezza della circolazione. Auspichiamo un intervento immediato che ponga rimedio al disagio dei residenti.