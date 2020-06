Deiezioni canine in viale Marconi, Bar.s.a. esegue pulizia e sanificazione

In merito alla pubblicazione del video e del commento sulla situazione delle deiezioni canine in viale Marconi a Barletta, il presidente della Barsa avv. Michele Cianci mi ha inviato foto dell'intervento di pulizia e sanificazione eseguito in quella zona. Gradirei quindi ringraziare attraverso la vostra rubrica di segnalazioni il collega avv. Michele Cianci per l'attenzione e l'ascolto e per l'intervento eseguito.

La sinergia tra cittadino ed istituzioni funziona a condizione che i cittadini facciano la propria parte e le istituzioni siano rappresentate da persone concrete, sensibili all'ascolto e competenti.

Avv. Ruggiero Scardigno