Vi segnalo con questo video la situazione dei marciapiedi di viale Marconi, su entrambi i lati, tappezzati da deiezioni di cani. Siamo in una zona adiacente l'ufficio anagrafico, il centro Gos, un asilo nido, una chiesa, oltre a numerosi altri centri commerciali e laboratori di analisi. È uno spettacolo indecoroso a vedersi e vomitevole a sentirsi.

I cittadini devo zizgarare e rasentare il muro per evitare il contatto con le feci dei cani, col rischio di trasportare nelle proprie abitazioni escrementi maleodoranti e pericolosi per la salute. E' tra l'altro evidente che trattasi di deiezioni depositate quotidianamente e giacenti da giorni senza che nessuno si sia preoccupato di rimuoverle e di sanificare l'intera zona. Inciviltà ed inerzia, connubio perfetto per una città capoluogo di provincia...