Vendita abusiva di pesce in auto: la denuncia di un cittadino

"Vorrei segnalare che, nonostante la delicatezza della situazione che stiamo vivendo, c'è gente che non prende alcuna precauzione e acquista pesce proveniente da chissà dove, pulito all'interno di auto. Da cittadino sono molto preoccupato, perché questo tipo di vendita abusiva si svolge abitualmente nel mio quartiere, zona Parco degli Ulivi, a Barletta! Possibile che le Forze dell'Ordine ne siano all'oscuro?

Vi prego di renderlo noto per la sicurezza di tutti noi, prima che questa situazione possa arrecare danni irreparabili, soprattutto in un momento come questo in cui le precauzioni igieniche sono obbligatorie e doverose più che mai".