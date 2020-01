Vandalismo in via Madonna degli Angeli, la denuncia

Urla di notte, sacchi della spazzatura lanciati per aria, spaccio di stupefacenti, danni alle auto in sosta: è un quadro di degrado e vandalismo quello descritto da un cittadino stanco di subire questa situazione, nonostante le segnalazioni alle forze dell'ordine.



"Ho una attività commerciale in via Madonna degli Angeli a Barletta - scrive alla nostra Redazione - da anni noi cittadini facciamo reclami alle forze dell'ordine ma a quanto pare non c'è soluzione a questo degrado. Come mai questi ragazzini fanno di tutto: spaccio, atti di vandalismo, distruggono autovetture, rompono bottiglie, incuranti della gente che dorme e incuranti delle telecamere? Sono intoccabili perché minorenni?".