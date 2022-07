Una lettrice: «La spiaggia libera di Ponente non è per disabili»

«La spiaggia libera di Barletta non è per disabili». Inizia così la segnalazione pervenuta in redazione di una lettrice che ha deciso di denunciare la cattiva manutenzione della spiaggia lungo la litoranea di Ponente, nei pressi di via Luigi Dicuonzo.

«Sono una mamma - prosegue la donna - di un bambino che ha una piccola disabilità motoria. Ogni volta che decido di andare al mare, tuttavia, mi trovo dinnanzi a uno scenario desolante: la passerella che conduce sino in riva al mare è da inizio stagione interamente ricoperta dalla sabbia». «Prima di decidere di scrivervi - specifica - ho aspettato più di tre settimane: capisco bene che la sabbia possa volare, ma non comprendo come la pulizia degli spazi pubblici avvenga solamente poche volte durante la stagione estiva».

Ancora: «Non sono l'unica ad avere problemi: se mio figlio è ancora piccolo e può essere preso in braccio, ho assistito a tantissime altre famiglie che per disperazione hanno deciso di affidarsi agli stabilimenti balneari, proprio per evitare che le giornate al mare si trasformino in una vera e propria impresa solo perché si hanno dei figli disabili».

«Io - conclude - non intendo rinunciare a un bene che dovrebbe essere di tutti: un po' di cura in più permetterebbe ai nostri piccoli di non sentirsi esclusi. Almeno al mare».