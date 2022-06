Tutti pazzi per il fast food: traffico bloccato sino a via Regina Margherita

Fila di auto intrappolate nel traffico cittadino. Nulla di nuovo se non fosse che a provocare il tutto sia il noto fast food presente in via Foggia.

A scrivere è un cittadino ormai rassegnato: "Scene come queste sono all'ordine del giorno: il traffico è bloccato da via Foggia sino a via Regina Margherita, angolo via De Nicola. Questa sera la situazione sembra più congestionata del solito. Non è possibile che per un hamburger si blocchi una città".

"Noi residenti siamo davvero stanchi: lungo via Foggia ci sono numerose industrie che necessitano di essere raggiunte anche durante le ore serali. Il problema non è solo lavorativo, ma potrebbero essere bloccati anche eventuali mezzi di soccorso".

Sul luogo sta intervenendo la Polizia Locale.