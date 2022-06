Lavori in via San Vito Copyright: n.c.

«Il cartello parla chiaro: i lavori per il ripristino dell'asfalto sarebbero dovuti terminare entro il 3 giugno. E così è stato». A scrivere è un cittadino indignato. «Ci troviamo in via San Vito, dove lo scempio è davvero tanto. A causa di alcuni lavori in corso, l'intera via è stata sottoposta a una nuova pavimentazione. Le immagini, però parlano da sole: l'asfalto è stato messo come 'cerotto', causando un manto stradale irregolare e pericoloso».

Una situazione, quella denunciata dal cittadino, che non interessa soltanto via San Vito, ma gran parte delle strade cittadine.