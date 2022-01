Yoga, evento del Centro "Piccolo Loto" di Barletta in collaborazione con Lilt Bat

Domenica 30 gennaio si è svolto un evento all'insegna del benessere organizzato dal Centro Yoga Piccolo Loto di Barletta, in collaborazione con la LILT (sezione provinciale Bat). L'evento è il primo di una lista di incontri che contrassegneranno il 2022.

Rosa M.Convertini, insegnante di Yoga spiega come sia "possibile superare le difficoltà, soprattutto in questo periodo molto delicato, non solo grazie a corretti stili di vita ma anche alla pratica dello yoga in luoghi immersi nella natura e accoglienti, come le Ture (a pochi kilometri da Barletta).

"Siamo lieti di aver portato luce e gioia nei cuori dei nostri allievi e di coloro che hanno partecipato per la prima volta ai nostri incontri. Siamo grati a chi consente di realizzare i nostri progetti, spesso ardui, e proseguiamo con tenacia il meraviglioso percorso di crescita e di consapevolezza".