Sottopasso Pertini, vandali ancora in azione: divelti archetti parapedonali

Ancora atti vandalici in danno del sottopasso Pertini a Barletta. Un lettore segnala: "Il sottopasso Pertini- quello da poco oggetto di lavori anti-vandali e si disse di averlo dotato di telecamere - è di nuovo danneggiato! Parlo del sottopasso che unisce Borgovilla (via papa Giovanni) a Settefrati. Mancano nel tratto di via Papa Giovanni due "archetti parapedonali" (furono posizionati per non far circolare moto-bici elettriche là dove debbono circolare solo i pedoni). Nel tratto verso Settefrati ci sono "gli archetti parapedonali" così come furono posizionati durante i lavori, mentre nel tratto di via Papa Giovanni è stato divelto...Appena furono posizionati erano 3 su ogni lato. Se telecamere ci sono avranno ripreso i vandali!?"