Via Leonardo Da Vinci al buio: la denuncia

"Ci trovamo in via Leonardo da Vinci. Buio totale in questa zona, i residenti lamentano anche la mancata pulizia del verde pubblico, oltre alla mancanza d'illuminazione. All'interno delle case popolari ancora peggio, dove ci sono i giardini pubblici abbandonati a sé stessi. Nel parcheggio interno, i residenti hanno paura a parcheggiare perché buio totale. Chiedo a chi di dovere di prendere provvedimenti a riguardo". La denuncia proviene dal Segretario provinciale della Democrazia Cristiana Carlo Leone.