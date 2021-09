Autobus bloccato in via Diaz: "Perché non far percorrere via Carli?"

E' accaduto il 30 agosto scorso, ma non si tratta certo del primo episodio. Ci segnala un lettore: "Traffico paralizzato in via Armando Diaz a Barletta. Un autobus è rimasto bloccato a causa di un’autovettura non leggermente in linea con l’area di parcheggio. Un invito all’amministrazione comunale: perché non far utilizzare agli autobus di linea il percorso di via Carli invertendo il senso di marcia?".