Accoglienza afghani in Puglia, i Comuni si mobilitano: appello al sindaco Cannito

"Quello che sta succedendo in Afghanistan richiede il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni. Voglio ringraziare i sindaci pugliesi che hanno chiesto di accogliere i profughi afghani e assicurare loro la volontà dell’assessorato di sostenere i Comuni che attiveranno le reti di accoglienza". Così, in una nota, l'assessore regionale al Welfare Rosa Barone interviene sulla questione dell'accoglienza ai profughi afghani, per la quale vari comuni pugliesi si stanno mobilitando, fra cui Bari, Martina Franca, Molfetta, Ascoli Satriano.

Da Barletta l'appello di un nostro lettore al sindaco Cosimo Cannito: "Diversi sindaci pugliesi hanno dato la disponibilità per accogliere famiglie afghane con donne e bambini. Al momento mi sembra il miglior modo per aiutare questo popolo. Chiedo che il sindaco di Barletta si muova nella stessa direzione".