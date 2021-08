Volontari ripuliscono via Trani a Barletta

L’impatto dei rifiuti abbandonati e il degrado che ne consegue lo possiamo notare in molte città italiane. Anche per questo motivo, i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di continuare le iniziative per prendersi cura del proprio ambiente. Queste iniziative non hanno come unico scopo quello di raccogliere i rifiuti abbandonati, ma hanno anche l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e fare in modo che ognuno nel proprio piccolo, abbia più cura del pianeta.

Ecco perché lunedì mattina, 16 agosto, i volontari de La Via della Felicità si sono ritrovati lungo via Trani a Barletta, per un altro intervento di pulizia. Muniti di guanti, pinze e sacchi hanno raccolto i rifiuti abbandonati lungo la strada principale. I volontari hanno trovato plastica, lattine, cartacce e anche dei pezzi di tubi idraulici.

Per quanto questa attività non rientri tra le preferite dei cittadini, alla fine i volontari si sentono soddisfatti visti anche i riconoscimenti ricevuti da alcuni passanti della zona che si sono complimentati con loro.