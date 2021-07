Addio al farmacista dott. Enzo Lamanna: il ricordo del collega dott. Fabio Posi

In questi giorni è venuto a mancare all’età di 84 anni il farmacista Enzo Lamanna, proprietario di una delle più antiche farmacie di Barletta. In sua memoria riportiamo il messaggio del suo collega dott. Fabio Rocco Posi, titolare dell’omonima farmacia in via Casardi.

“Vorrei condividere - riporta il dott. Posi - il ricordo di un collega che è stato un pilastro della storia della farmacia di Barletta.

Sia perché la sua sede storica aveva origini tra le più antiche e belle di Barletta, nei locali di Palazzo Bonelli in corso Garibaldi, sia perché la sua preparazione professionale e le sue doti umane lo hanno sempre visto protagonista attivo nella composizione e gestione delle problematiche interne della categoria.

Quando sono stato Fiduciario dell'Ordine è stato per me sempre fonte di saggezza e buon senso, il suo modo di esprimersi, la sua educazione e compostezza, saranno sempre presenti nella mia memoria...

Già quando Enzo Lamanna per necessità familiari si trasferì in Toscana, tanti anni fa, la sua mancanza si era fatta sentire...

Ora che si è spenta la sua vita terrena - conclude il dott. Posi -spero che il suo ricordo ci aiuti a vivere meglio la nostra quotidianità".