Democrazia Cristiana in Puglia come collante delle liste civiche e delle associazioni

Sabato 3 luglio 2021, presso la sede regionale della DEMOCRAZIA CRISTIANA, a Molfetta in via Germano n. 6, si è tenuto un incontro dal tema: DEMOCRAZIA CRISTIANA IN PUGLIA UNITA’ CON LA PRESENZA DI ALTRI PARTITI, LISTE E ASSOCIAZIONI.

Di seguito i partecipanti al convegno:

• Sig. Ezio Spina, vicepresidente nazionale Movimento“Sud Indipendente”.

• Prof. Avv. Michele Sellitri, costituzionalista (Matera Libera).

• Geom. Luigi Porcella, delegato nazionale DC, rapporti con il Parlamento

• Prof. Mario Lomuscio, significato ed importanza della nuova DC

• Dott. Leonardo Cocola, Riorganizzazione dei Ruoli Dirigenziali della DC Puglia

• Avv. Domenico Nigro Digregorio, coordinatore DC Regione Basilicata

• Sig. Franco Corallo, Vicepresidente Nazionale “Partito dei pensionati, giovani e disabili”

• Sig. Laccertosa Giuseppe, coordinatore provinciale DC Basilicata.

• Massimo Calabrese Presidente del Movimento Nazionale Sud Indipendente.

Infine, gli interventi degli ex assessori al Comune di Bisceglie Loredana Acquaviva e Rosalia Sette in rappresentanza del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano . L'importanza della cooperazione di tutte le associazioni presenti sul territorio per rafforzare il Partito della Democrazia Cristiana nella regione Puglia, che potrebbe rappresentare uno spiraglio per la rinascita della politica moderata nel nostro Paese, è stata sottolineata dal capo della segreteria politica Nazionale Mario de Benedictis.Il Dott. Leonardo Cocola, coordinatore regionale della regione Puglia e l' organizzatore dell' evento Luigi Porcella ritengono di essere soddisfatti per il successo dell'incontro e per le prospettive di crescita della Democrazia cristiana in una regione importante come la Puglia.