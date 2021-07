Annuncio su Instagram, a Barletta cercasi commessa "di ottimo aspetto": stereotipo e pregiudizio

Barletta 2 luglio 2021, su Instagram viene pubblicato un annuncio di lavoro, cercasi commessa.

Peccato che nell’annuncio venga riportato “cerchiamo personale di ottimo aspetto”. Ebbene sì, qui nella città pugliese si selezionano profili lavorativi mantenendo stereotipi e pregiudizi.

Come se intelligenza,empatia e voglia di fare non contassero, non servissero a nulla. Come se: “se non sei bella, non ti vogliamo”.

E chissà che avranno pensato tante giovani universitarie, operaie, studentesse, neo diplomate o casalinghe alla ricerca di un lavoro. Donne che vorrebbero emanciparsi in un Sud in cui il lavoro si mendica come il pane. In un Sud in cui ogni annuncio è opportunità, sopravvivenza, possibilità di rimanere a casa.

E invece, cosa si sono trovate davanti? Una richiesta di collaborazione in cui l’opportunità la si ha solo se si è belle.

Perché ancora oggi a noi donne è negato un lavoro se non si è abbastanza attraenti.

Per fortuna, però, a 'sto mondo ci sono maison illuminate che assumono Armine Harutyunyan per ricordaci che la moda è per tutti e la bellezza, di questo mondo, è di tutti.

S.P.