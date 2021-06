Amministrazione assente a funerali on. Andrea Gissi: "Vergognoso, pochezza umana e politica"

In merito all'assenza di rappresentanti dell'Amministrazione comunale ai funerali dell'on. Avv. Andrea Gissi, venuto a mancare il 23 giugno scorso, un lettore ha inviato alla nostra Redazione una riflessione che pubblichiamo integralmente:

"L'Amministrazione comunale di Barletta si appunta al petto una medaglia al disonore, dando ennesima dimostrazione della propria pochezza umana, oltre che politica. Disertare le esequie dell'avvocato Andrea Gissi, parlamentare per due legislature, consigliere comunale, per decenni figura politica di riferimento del territorio, è gesto che qualifica e squalifica moralmente oltre ogni limite chi lo ha compiuto, non certo chi lo ha subìto. Che resta invece uomo degnissimo di rispetto e di stima, come testimoniano le presenze che hanno gremito la cerimonia, eccellente professionista, politico coerente e persona dalle qualità umane fuori discussione.

Non possono esserci giustificazioni per un comportamento omissivo di tale gravità da parte dell'Amministrazione cittadina, che si dimostra indegna di rappresentare la comunità nella sua interezza e sensibilità. La nostra comunità ha perso un rappresentante istituzionale che ha onorato i vari ruoli ricoperti, in ambito locale e nazionale, sempre con il massimo rispetto per tutti, anche nella legittima diversità delle posizioni politiche e ideologiche.

"Onorevole" Andrea Gissi lo è stato per carica ma lo era già prima, per le sue qualità umane, e lo è rimasto anche dopo, nella disponibilità incondizionata che ha dato alla sua città, mettendo a servizio di tutti la sua esperienza, senza alcun tornaconto. Chi fra i nostri attuali amministratori, sindaco in testa e poi a seguire, nella gerarchia oggi appiattita dal comune vergognoso denominatore dell'assenza al rito dell'estremo saluto a un barlettano perbene, ha scelto di non tributare alcun omaggio simbolico all'avvocato Gissi, sappia che ha fatto solo un torto a se stesso. Ma, in fondo, a diventare dottori sono bravi tutti. È nascere signori che non è per tutti".