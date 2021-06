Manutenzione del verde, Barletta Azione 360°: "Serve piano organizzativo con scadenze"

Dopo che ci è stata comunicata la fine dei lavori attorno a via Velasquez, il 30 maggio del 2021 abbiamo verificato personalmente come associazione Barletta Azione 360° i risultati prodotti; quindi, pur avendo notato un netto miglioramento rispetto alla situazione precedente, ravvisiamo la presenza in loco dei resti/rifiuti derivanti dall'operazione di manutenzione del verde ottemperata dalla BARSA.

Inoltre, vorremo mettere in evidenza un punto critico della manutenzione inerente a tutte le zone dei terreni comunali in stato di degrado e abbandono della zona 167:informandoci in maniera più profonda, abbiamo compreso che il problema di fondo è derivante dalla mancanza di un piano organizzativo tra l'ufficio manutenzioni e la BARSA atto a determinare scadenzialità e delibere di spesa relative alla manutenzione ricorsiva dei terreni in oggetto. Facendo presente al dirigente all'urbanistica Leone responsabile della cura, della manutenzione e della pulizia del verde comunale che tali richieste di intervento pervengono all'email e sulle reti sociali in maniera costante alla nostra associazione.

Richiediamo all'amministrazione e agli uffici competenti la giusta attenzione alla nostra istanza.

Ad ogni modo ringraziamo l'Assessorato all'Ambiente nella persona dell'assessore Ruggiero Passero nell'avere ottemperato alla nostra richiesta di intervento alle legittime richieste dei cittadini di via Velasquez, siamo altresì grati ai cittadini della zona per averci dato fiducia e mandato per la risoluzione del problema.

Ci aspettiamo come cittadini e come associazione, con grande speranza e fiducia nelle istituzioni del Comune di Barletta, che tali situazioni possano essere risolte il prima possibile e che dopo anni si avvii una manutenzione regolare della zona periferica evitando che cada nuovamente nel degrado.

Il Presidente associativo incaricato nella persona di Salvatore Martire

Il Vice Presidente incaricato nella persona della sig.ra Nunzia Dambra