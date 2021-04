Petizione “Costruiamo il Parco che non c'è": raccolte 2mila firme in 4 giorni

I cittadini barlettani esprimono la loro profonda delusione e la loro contrarietà alla costruzione dell'ipermercato di una filiale della catena commerciale LIDL accanto al fossato del Castello Svevo di Barletta.

"Con convinzione - dichiara Nietta Romitaggio - abbiamo aderito alla petizione di raccolta firme lanciata da Grazia Desario per chiedere al Sindaco e all'Amministrazione di evitare l' ennesimo colpo al cuore della città, già soffocata dal cemento e priva di spazi verdi. È necessario trovare una soluzione per preservare il centro storico e culturale della nostra città e dare una nuova vita allo stesso, con un progetto che guardi al futuro, alla sostenibilità e che al tempo stesso sia attento allo sviluppo turistico. In 4 giorni abbiamo raccolto all'incirca 2000 firme e continueremo ad invitare e sensibilizzare i cittadini a firmare la petizione “Costruiamo il Parco che non c'è “. I barlettani non resteranno in silenzio a guardare lo scempio che si sta compiendo in questi giorni, andranno avanti finché non sarà accolta la loro istanza per il bene di tutta la città".