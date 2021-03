Verde pubblico via Velasquez Copyright: Carlo Leone

Verde pubblico via Velasquez Copyright: Carlo Leone

Verde pubblico via Velasquez Copyright: Carlo Leone

Verde pubblico via Velasquez Copyright: Carlo Leone

Verde pubblico via Velasquez Copyright: Carlo Leone

L'area destinata a verde pubblico in via Velasquez ancora oggetto di denuncia per incuria.

La zona, nei pressi delle ultime palazzine di edilizia residenziale pubblica consegnate un anno fa agli assegnatari, non viene curata a dovere secondo i residenti: erbacce incolte ovunque e mancata pulizia ne fanno un ricettacolo per rifiuti e insetti, soprattutto con l'avvicinarsi della bella stagione. A farsi portavoce delle lamentale Carlo Leone, segretario provinciale Bat della Democrazia Cristiana.