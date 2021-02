Via Leonardo da Vinci, assenza di illuminazione e incuria del verde pubblico

"Ci troviamo all'interno delle case popolari che si affacciano in via Leonardo da Vinci. I residenti lamentano la mancanza di illuminazione all'interno, dove c'è il parcheggio macchine. Una zona appena ristrutturata, che versa attraverso i giardini pubblici di via Giacomo Leopardi in totale abbandono di verde pubblico e illuminazione. I residenti della zona si sono rivolti alla mia persona per denunciare questo totale abbandono. Mi hanno riferto che questo luogo ormai buio, in settimana è scenario di tentativi di furto in appartamento. Chiedo a chi di dovere di intervenire per dare sicurezza e illuminazione a questa zona e dare una ripulita al verde pubblico nei giardini pubblici di via Leonardo da Vinci". La denuncia è di Carlo Leone, segretario provinciale Bat della Democrazia Cristiana.