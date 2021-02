Degrado e dissesto stradale in via Delle Querce

Egregia redazione,

durante uno dei nostri sopralluoghi realizzato da incaricati della nostra associazione Barletta Azione 360, siamo venuti a conoscenza di una problematica di degrado infrastrutturale che da oltre 20 anni affligge i cittadini residenti di zona.

La strada in questione, di cui riportiamo documentazione fotografica, è soggetta ad un incuria amministrativa che ha generato un dissesto del terreno che ad oggi si presenta pieno di buche pericolosissime sia per le persone che per i mezzi che lo attraversano.

Nel 2018 una delibera comunale inseriva la riqualificazione dei luoghi in questione nel piano triennale dei lavori pubblici ma a distanza di tempo questa buona volontà dell' amministrazione non ha esordito ad oggi nel 2020 nessuna soluzione idonea e favorevole alla realizzazione delle progettualità adeguata dedicata al sito.

Inutile è ormai descrivere la situazione di sconforto dei cittadini di zona che nei 20 anni passati hanno ripetutamente e inutilmente reiterato le loro richieste all'amministrazione che si sono nel tempo susseguite.

Rivolgiamo un accorato appello alla nostra amministrazione affinchè si metta almeno in sicurezza la strada dotandola di asfalto per evitare che si verifichino incidenti a persone o mezzi mettendo a rischio la sicurezza stessa dei cittadini.

E inoltre segnaliamo episodi di allagamento ricorrenti sia nella strada in questione sia nelle zone limitrofe come per esempio in via Paolo Ricci dove vi è allo stato dell'arte una problematica inerente i lavori che dovrebbero essere realizzati alle infrastrutture della fogna bianca.

In sintesi, cara Amministrazione, è giusto secondo noi che si dia un freno alle opere ex novo da realizzare per favorire gli interventi di manutenzione e di emergenza che affliggono molte zone della nostra città. Distinti saluti.

In fede.

Il Seg Associativo incaricato nella persona di Salvatore Martire

Il Vice Presidente incaricato nella persona della signora Nunzia Dambra