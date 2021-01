Vandali e degrado in via Sant'Andrea: la denuncia dei residenti

Siamo in via Sant'Andrea, vicino alla storica chiesa e alla sua splendida scalinata, nel cuore del centro storico, già sede di spiacevoli episodi, tra cui atti di violenza da voi riportati.

Ragazzini oziosi che, in barba alle più elementari regole del vivere civile, terrorizzano i residenti, costretti a trincerarsi in casa, con urla, bici elettriche e talvolta alzando anche il gomito...

Chiaramente a fine comparsa di questi vandali, quando possiamo mettere il naso fuori, dobbiamo subito tapparcelo per la puzza di urine, vomiti etc.

A causa della pericolosità di bottiglie di vetro rotte (eppure ci sarebbe un'ordinanza anti vetro e anti alcool ai minorenni), sporcizia varia, che attira spesso ratti, da tempo, come spesso documentato anche da voi, via Sant'Andrea, come tutto il centro storico, da salotto buono è diventata la cantinola umida e abbandonata.

Non dimentichiamo che siamo in piena pandemia e che noi siamo chiusi in casa ed evitiamo incontri con i nostri cari, fuori invece tutti uniti appassionatamente senza mascherina con la bottiglia di birra e la 'strana' sigaretta che passa di bocca in bocca.

Non chiediamo, come già avvenuto, immediati controlli, che durerebbero pochi giorni, ma un costante monitoraggio. Come anche non ci piace 'la coperta corta', che ora viene tirata verso il centro storico per scoprire però le già martoriate periferie.

La cittadinanza, buona educata e rispettosa solo allora ringrazierà.