Alloggi pubblici in via Velasquez, Leone (DC BAT): "Verificare se davvero risiedono gli assegnatari"

Case residenziali pubbliche in via Velasquez. "In qualità di segretario provinciale Bat della Democrazia Cristiana chiedo un controllo su chi occupa queste case al momento e se ne ha davvero diritto. Mi risulta che molta gente avrebbe approfittato di situazione provvisorie per ottenere le case, perciò il mio appello all'amministrazione comunale è procedere al controllo delle abitazioni per verificare se davvero risiedono gli assegnatari. Faccio tutto ciò perché c'è davvero gente che ha bisogno di un alloggio e non lo ha ancora ottenuto". Così in una nota Carlo Leone, segretario DC BAT.