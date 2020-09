Regionali, Lega: Nuccio Altieri sostiene Ruggiero Grimaldi

La corsa per il rinnovo del Consiglio regionale in Puglia è giunta oramai al rush finale. Anche il centro-destra dalla Provincia BAT è sempre più preso in questi ultimi scampoli di campagna elettorale, in particolar modo la Lega con il proprio esponente, Ruggiero Grimaldi. Nelle ultime ore il candidato Nuccio Altieri, candidato alla vice-presidenza, ha speso parole di sostegno e di stima nei confronti del barlettano:

“In quest’ultima settimana di campagna elettorale, la Lega è sempre presente nelle piazze della Regione Puglia. Una Regione dove negli ultimi 15 anni non è cambiato nulla, se non in peggio. È questo il momento in cui abbiamo la responsabilità morale di far scendere in campo volti nuovi, efficienti e preparati, ma soprattutto gente nuova che non ha mai fatto parte delle compagini politiche, la cui unica eredità è stata la distruzione. È per questo che ripongo la mia fiducia in Ruggiero Grimaldi, un giovane del nostro territorio, candidato al Consiglio regionale. È giusto dare la possibilità di apportare il proprio contributo a gente come Ruggiero, persona seria, preparata e che ci mette la faccia ed il cuore nel proprio impegno politico e sociale. Facciamo in modo che la Puglia non rimanga nelle mani di gente come Michele Emiliano, responsabile della distruzione della sanità e autore del disastro xylella. Per tutto questo chiedo il sostegno alla Lega e a Ruggiero Grimaldi… dateci la possibilità di governare e di riportare la Puglia allo splendore che merita.”

"Nuccio Altieri oltre ad essere un amico è innanzitutto una persona competente. - dichiara Grimaldi - Sono sicuro che con la vittoria del CentroDestra, sarà un ottimo VicePresidente che non solo darà lustro alla Puglia, ma in particolar modo alla BAT . "

"Costante sarà il nostro dialogo - conclude Grimaldi - per portare all' attenzione del governo regionale, le istanze della nostra Provincia."