«I "fuori programma" sono talvolta piacevoli. È il caso del passaggio a Bisceglie dell'amico Massimo Casanova, europarlamentare della Lega espresso dal nostro collegio. L'ho accolto con grande gioia in città, giovedì pomeriggio, per un break nel corso del quale abbiamo potuto approfondire alcuni temi di questa campagna elettorale regionale insieme a tanti amici e sostenitori. Massimo, accompagnato dall'infaticabile segretario provinciale Giovanni Riviello, ha visitato il comitato di via Aldo Moro soffermandosi in particolare sulla parete in cui ho provato a "condensare" oltre 6 anni di militanza e attività a fianco di Matteo Salvini, fin dalla prima partecipazione al raduno di Pontida. Una piacevole chiacchierata che certifica la capacità della Lega di fare squadra anche attraverso l'interazione con gli eletti a livelli più alti». Così Rocco Prete, candidato al Consiglio regionale nella lista della Lega.