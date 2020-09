Regionali, il sen. Siri a Barletta per sostenere la candidatura di Grimaldi (Lega)

Domenica 30 agosto, il Sen. della Lega Armando Siri, già Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, è stato a Barletta per inaugurare il comitato elettorale di Ruggiero Grimaldi presso Corso V. Emanuele n.° 62.

“Ringrazio l' amico Sen. Armando Siri, per la disponibilità e fiducia riposta nella mia persona. – dichiara Ruggiero Grimaldi candidato alle elezioni regionali nella BAT con la Lega – Continua il nostro percorso tematico, fatto di proposte e progetti per il territorio, che dopo l' On. Luca Toccalini, segretario Nazionale della Lega Giovani, vede nella nostra città, al mio fianco, un’ altra presenza di rilievo come quella del Sen. Siri.”

“L' attenzione della Lega per la nostra Provincia è massima. - continua Grimaldi - Personalmente mi farò portavoce di tutte le istanze delle 10 città della BAT, in consiglio regionale, affinché ci sia uno sviluppo reale e non solo sbandierato a vuoto, del nostro territorio.”

“Da SottoSegretario alle Infrastrutture e Trasporti ho toccato con mano anche i problemi della BAT. – afferma il Sen. Armando Siri – Carenza di infrastrutture, tratte ferroviarie ancora a binario unico, e trasporti al collasso. Con una classe politica distratta che non se ne è mai realmente occupata.”

“È ora di voltare pagina. - conclude Siri- Con la Lega e con Ruggiero Grimaldi saranno rappresentate le istanze del territorio in consiglio regionale.”