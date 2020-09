Regionali, il candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto a Margherita di Savoia

Oggi, 1° settembre, a MARGHERITA DI SAVOIA alle 19.30 il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto, terrà una conferenza stampa per illustrare le ragioni della presenza della lista LA PUGLIA DOMANI, unica lista civica di supporto al centrodestra. Sarà l’occasione anche per presentare i 5 candidati al Consiglio regionale.

L’appuntamento è al LIDO DEL SOLE via Amerigo Vespucci.